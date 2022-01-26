Олег Навальный объявлен в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Олега Навального, брата лидера российской оппозиции Алексея Навального. Днем ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний хочет изменить ему срок с условного на реальный.

Адвокат Олега Никас Параскевов сообщил, что того не оказалось дома, когда к нему пришли сотрудники уголовно-исправительной инспекции. Такая проверка была альтернативой постановке на учет и регулярному отмечанию.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Так был расценен призыв выйти на несанкционированную манифестацию в поддержку Алексея Навального.