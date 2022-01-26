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NEWSru.co.il :: В мире26 января 2022 г., 12:09

Олег Навальный объявлен в розыск

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Олег Навальный объявлен в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск Олега Навального, брата лидера российской оппозиции Алексея Навального. Днем ранее стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний хочет изменить ему срок с условного на реальный.

Адвокат Олега Никас Параскевов сообщил, что того не оказалось дома, когда к нему пришли сотрудники уголовно-исправительной инспекции. Такая проверка была альтернативой постановке на учет и регулярному отмечанию.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Так был расценен призыв выйти на несанкционированную манифестацию в поддержку Алексея Навального.


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ФСИН требует заменить Олегу Навальному условный срок на реальный

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