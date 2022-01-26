Антисемиту Корбину отказали в восстановлении в Лейбористской партии

Национальный исполнительный комитет британских лейбористов принял решение не восстанавливать в партии ее бывшего председателя Джереми Корбина, который неоднократно выступал с антисемитскими заявлениями.

За отстранение своего предшественника выступал и нынешний глава лейбористской партии Кейр Стармер. Кто займет место Корбина в парламенте, определят выборы, сам он сообщил, что продолжит борьбу за мир и справедливость.

Напомним, что Корбин предлагал евреям учить историю, а также утверждал, что они лишены одной из наиболее характерных черт британцев – иронии. Покойный верховный раввин Великобритании Джонатан Сакс назвал это самым антисемитским заявлением, сделанным британским политиком в последние десятилетия.

Резко критикуя действия Израиля, он заявлял, что выступает против сионистов, а не против евреев. Он поддержал мусульманского богослова, распространявшего кровавый навет, а также писал, что международные финансы контролируются одной определенной нацией.

Действия Корбина заставили представителей различных еврейских организаций, избегающих выступать с политическими заявлениями, заявить, что лидер лейбористов представляет опасность для еврейских граждан Великобритании, и призвать голосовать против него.