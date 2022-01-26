Зеленский призвал сограждан не поддаваться панике

Президент Украины Владимир Зеленский записал в свой день рождения видеоролик, в котором вновь призвал сограждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике в связи с возможностью российского вторжения.

"За прошедшие сутки ситуация на Востоке Украины контролируемая. Да, есть обстрелы, есть нарушение режима прекращения огня, и войска у наших границ не исчезли. Но самое главное: у нас ноль раненых и ноль убитых", - сказал глава государства.

Он также рассказал, что работает над скорейшим созывом встречи президентов России, Украины, Франции и Германии – ради наступления мира на востоке Украины. При этом Зеленский признал, что не смотрит на ситуацию через розовые очки. "Детских иллюзий нет, но есть надежда, выдержка, спокойствие и круглосуточная работа", - сказал он.

Напомним, что минувшим днем в поддержку Украины высказались президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон усомнился в том, что европейские государства введут жесткие санкции, поскольку они зависят от российского газа.