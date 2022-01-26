Маргарита Симоньян опубликовала антисемитский ролик про президента Украины

Главный редактор российского государственного телеканала RT и агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала в социальной сети Telegram видеоролик, который может быть расценен как антисемитский.

Видео озаглавлено: "В январе 2022 состоится ежегодное нападение России на Украину: Зеленский готов". На ролике представлен скетч, снятый, когда нынешний украинский президент, не скрывающий своего еврейства, вел сатирическую передачу на телевидении.

Владимир Зеленский предстает в нем в образе собирающегося на войну царя Леонида – не то спартанского, не то еврейского. "Леня" носит пейсы и говорит с "одесским" акцентом, отвечая на указания своей всезнающей еврейской мамы. "В московских гостиных угорают над вот этим роликом", - пишет Симоньян, публикуя также фото Зеленского в военной форме.

Добавим, что после победы израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпиаде российская пропагандистка потребовала от нее вернуть золотую медаль, а также выразила готовность отравить судей, поставивших ее на первое место. "Жалею, что не работаю в ГРУ", - написала она.