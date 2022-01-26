Иерусалим:
2 - 6°
Тель-Авив:
9 - 11°
Эйлат:
7 - 17°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире26 января 2022 г., 14:24

Маргарита Симоньян опубликовала антисемитский ролик про президента Украины

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Маргарита Симоньян опубликовала антисемитский ролик про президента Украины

Главный редактор российского государственного телеканала RT и агентства "Россия сегодня" Маргарита Симоньян опубликовала в социальной сети Telegram видеоролик, который может быть расценен как антисемитский.

Видео озаглавлено: "В январе 2022 состоится ежегодное нападение России на Украину: Зеленский готов". На ролике представлен скетч, снятый, когда нынешний украинский президент, не скрывающий своего еврейства, вел сатирическую передачу на телевидении.

Владимир Зеленский предстает в нем в образе собирающегося на войну царя Леонида – не то спартанского, не то еврейского. "Леня" носит пейсы и говорит с "одесским" акцентом, отвечая на указания своей всезнающей еврейской мамы. "В московских гостиных угорают над вот этим роликом", - пишет Симоньян, публикуя также фото Зеленского в военной форме.


Добавим, что после победы израильской гимнастки Линой Ашрам на Олимпиаде российская пропагандистка потребовала от нее вернуть золотую медаль, а также выразила готовность отравить судей, поставивших ее на первое место. "Жалею, что не работаю в ГРУ", - написала она.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 26 января 2022
Зеленский призвал сограждан не поддаваться панике
// NEWSru.co.il // В мире // 07 июня 2020
Russia Today подал в суд на Алексея Навального: телеканал обвиняет его в клевете
// NEWSru.co.il // В мире // 10 марта 2020
"Паразиты": новое расследование ФБК о "заработках" семьи Маргариты Симоньян

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:44 В Великобритании продолжаются аресты по делу о захвате техасской синагоги
14:24 Маргарита Симоньян опубликовала антисемитский ролик про президента Украины
13:49 В Париже проходит встреча в "Нормандском формате" по Украине и России
13:24 CNN: США ведут поиски упавшего в море F-35, чтобы найти его раньше китайцев
12:09 Олег Навальный объявлен в розыск
10:57 Антисемиту Корбину отказали в восстановлении в Лейбористской партии
09:57 Зеленский призвал сограждан не поддаваться панике
22:17 Байден готов рассмотреть введение санкций в отношении Путина в случае вторжения России в Украину
20:29 Джонсон: "Наши европейские друзья зависят от российского газа"
14:08 ФСИН требует заменить Олегу Навальному условный срок на реальный
Загрузка...