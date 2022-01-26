В Париже проходит встреча в "Нормандском формате" по Украине и России

В Елисейском дворце в Париже начались четырехсторонние переговоры по ситуации на российско-украинской границе, в которой принимают участие представители России, Украины, Франции и Германии.

Это первая очная встреча так называемого "Нормандского формата" с 2019 года и первые переговоры с осени 2020 года, когда они проводились в режиме видеоконференции.

Задействовать "Нормандский формат" предложил президент Украины Владимир Зеленский. Он выступил за проведение саммита с участием лидера четырех стран-участниц с целью деэскалации напряженности в приграничных районах.

Следует отметить, что между западными странами нет единства о том, как действовать в случае российского вторжения. США и Великобритания выступают за предельно жесткие санкции. По словам президента США Джо Байдена, они коснутся и Владимира Путина.

Многие государства ЕС, декларируя поддержку Украине, считают эту позицию слишком жесткой. По мнению премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, это связано с зависимостью европейских стран от поставок российского газа.