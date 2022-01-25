ФСИН требует заменить Олегу Навальному условный срок на реальный
Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Люблинский суд Москвы с представлением о замене Олегу Навальному, брату лидера российской оппозиции Алексея Навального, условного срока на реальный.
В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Так был расценен призыв выйти на несанкционированную манифестацию в поддержку Алексея Навального.
Олегу запретили без разрешения менять адрес, а также обязали регулярно отмечаться в надзорных органах. Неясно, нарушил ли он какое-либо из этих ограничений.
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