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NEWSru.co.il :: В мире25 января 2022 г., 14:08

ФСИН требует заменить Олегу Навальному условный срок на реальный

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ФСИН требует заменить Олегу Навальному условный срок на реальный

Федеральная служба исполнения наказаний обратилась в Люблинский суд Москвы с представлением о замене Олегу Навальному, брату лидера российской оппозиции Алексея Навального, условного срока на реальный.

В августе 2021 года Преображенский суд Москвы приговорил Олега Навального к году лишения свободы условно, признав виновным в подстрекательстве к нарушению санитарных норм. Так был расценен призыв выйти на несанкционированную манифестацию в поддержку Алексея Навального.

Олегу запретили без разрешения менять адрес, а также обязали регулярно отмечаться в надзорных органах. Неясно, нарушил ли он какое-либо из этих ограничений.


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