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Мир

Трамп: "Было бы здорово, если бы иранскую проблему удалось решить без ударов по нему Израиля"

США
Иран
Дональд Трамп
время публикации: 24 января 2025 г., 00:26 | последнее обновление: 24 января 2025 г., 01:00
Дональд Трамп с указом о публикации секретных материалов об убийстве Кеннеди
AP Photo/Ben Curtis

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 23 января, что соглашение по ядерной программе с Тегераном позволило бы США не поддерживать удары Израиля по ядерным объектам в Иране.

Это заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста после церемонии подписания указа о публикации секретных материалов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которая проходила в Овальном кабинете. Репортер спросил Трампа, поддержит ли он удар Израиля по ядерным объектам Ирана. "Ясно же, что я не буду отвечать на этот вопрос", – сказал Трамп и добавил: "Было бы очень здорово, если бы эту проблему удалось решить, не прибегая к крайним мерам… Надеюсь, Иран заключит соглашение, а если нет – я думаю, это тоже нормально".

Не вдаваясь в подробности, Трамп сообщил, что в ближайшие дни встретится с различными "высокопоставленными лицами" для обсуждения иранского досье.

Мир
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