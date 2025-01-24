Трамп: "Было бы здорово, если бы иранскую проблему удалось решить без ударов по нему Израиля"

Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, 23 января, что соглашение по ядерной программе с Тегераном позволило бы США не поддерживать удары Израиля по ядерным объектам в Иране.

Это заявление было сделано в ответ на вопрос журналиста после церемонии подписания указа о публикации секретных материалов об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди, которая проходила в Овальном кабинете. Репортер спросил Трампа, поддержит ли он удар Израиля по ядерным объектам Ирана. "Ясно же, что я не буду отвечать на этот вопрос", – сказал Трамп и добавил: "Было бы очень здорово, если бы эту проблему удалось решить, не прибегая к крайним мерам… Надеюсь, Иран заключит соглашение, а если нет – я думаю, это тоже нормально".

Не вдаваясь в подробности, Трамп сообщил, что в ближайшие дни встретится с различными "высокопоставленными лицами" для обсуждения иранского досье.