Российские евреи, планирующие репатриироваться в Израиль, получают угрозы со стороны банков

Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что российские евреи, ожидающие репатриации в Израиль, получают угрозы от своих банков, которые предупреждают их о возможных финансовых санкциях в случае выезда из России.

Как передает радиостанция, представители банков в ходе бесед предупреждают, что у тех россиян, которые репатриируются в Израиль, будут заморожены счета.

"Галей ЦАХАЛ" сообщает об этом со ссылкой на "Сохнут", куда поступали обращения от получавших угрозы россиян.

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В Еврейском агентстве подтвердили редакции NEWSru.co.il эту информацию: "К нам действительно обратились два или три человека, которые утверждают, что им звонили из банка и сказали, что если они эмигрируют, их счета могут быть заморожены".

Мы обращаемся к нашим читателям в РФ с просьбой сообщать в редакцию NEWSru.co.il о подобных предупреждениях от российских банков. Электронный адрес редакции: [email protected]

Отметим, что эти сообщения поступают на фоне конфликта вокруг "Сохнута". 28 июля Басманный суд Москвы начнет рассматривать ходатайство министерства юстиции РФ о прекращении в России деятельности Еврейского агентства. Согласно заявлению минюста РФ, это ходатайство связано с нарушениями "Сохнутом" российского законодательства. Премьер-министр Израиля Яир Лапид намеревался отправить в Москву межминистерскую делегацию, которая должна попытаться уладить с российскими властями вопрос о закрытии "Сохнута", но члены делегации не получили от России въездные визы.

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