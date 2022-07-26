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    В мире

    Российские евреи, планирующие репатриироваться в Израиль, получают угрозы со стороны банков

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    Российские евреи, планирующие репатриироваться в Израиль, получают угрозы со стороны банков
    AP Photo/Ivan Sekretarev

    Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что российские евреи, ожидающие репатриации в Израиль, получают угрозы от своих банков, которые предупреждают их о возможных финансовых санкциях в случае выезда из России.

    Как передает радиостанция, представители банков в ходе бесед предупреждают, что у тех россиян, которые репатриируются в Израиль, будут заморожены счета.

    "Галей ЦАХАЛ" сообщает об этом со ссылкой на "Сохнут", куда поступали обращения от получавших угрозы россиян.

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    В Еврейском агентстве подтвердили редакции NEWSru.co.il эту информацию: "К нам действительно обратились два или три человека, которые утверждают, что им звонили из банка и сказали, что если они эмигрируют, их счета могут быть заморожены".

    Мы обращаемся к нашим читателям в РФ с просьбой сообщать в редакцию NEWSru.co.il о подобных предупреждениях от российских банков. Электронный адрес редакции: [email protected]

    Отметим, что эти сообщения поступают на фоне конфликта вокруг "Сохнута". 28 июля Басманный суд Москвы начнет рассматривать ходатайство министерства юстиции РФ о прекращении в России деятельности Еврейского агентства. Согласно заявлению минюста РФ, это ходатайство связано с нарушениями "Сохнутом" российского законодательства. Премьер-министр Израиля Яир Лапид намеревался отправить в Москву межминистерскую делегацию, которая должна попытаться уладить с российскими властями вопрос о закрытии "Сохнута", но члены делегации не получили от России въездные визы.

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    JP: власти России угрожают присвоить еврейским организациям статус иностранного агента
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    Щаранский: российский минюст расследует деятельность "Сохнута" с начала действий против Украины в 2014 году
    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 24 Июля 2022
    "Кан-11": в ответ на закрытие "Сохнута" будет закрыт Российский культурный центр в Тель-Авиве
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    Лапид поручил МИДу подготовить "пакет мер" на случай закрытия "Сохнута" в России
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