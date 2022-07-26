Российские евреи, планирующие репатриироваться в Израиль, получают угрозы со стороны банков
Радиостанция "Галей ЦАХАЛ" сообщила, что российские евреи, ожидающие репатриации в Израиль, получают угрозы от своих банков, которые предупреждают их о возможных финансовых санкциях в случае выезда из России.
Как передает радиостанция, представители банков в ходе бесед предупреждают, что у тех россиян, которые репатриируются в Израиль, будут заморожены счета.
"Галей ЦАХАЛ" сообщает об этом со ссылкой на "Сохнут", куда поступали обращения от получавших угрозы россиян.
В Еврейском агентстве подтвердили редакции NEWSru.co.il эту информацию: "К нам действительно обратились два или три человека, которые утверждают, что им звонили из банка и сказали, что если они эмигрируют, их счета могут быть заморожены".
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Отметим, что эти сообщения поступают на фоне конфликта вокруг "Сохнута". 28 июля Басманный суд Москвы начнет рассматривать ходатайство министерства юстиции РФ о прекращении в России деятельности Еврейского агентства. Согласно заявлению минюста РФ, это ходатайство связано с нарушениями "Сохнутом" российского законодательства. Премьер-министр Израиля Яир Лапид намеревался отправить в Москву межминистерскую делегацию, которая должна попытаться уладить с российскими властями вопрос о закрытии "Сохнута", но члены делегации не получили от России въездные визы.
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