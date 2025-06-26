Фотографа, передавшего книгу американскому журналисту, приговорили в РФ к 16 годам колонии

Пермский краевой суд приговорил фотографа Григория Скворцова к 16 годам колонии строгого режима по делу о "госизмене" (статья 275 УК РФ).

Скворцов был арестован в конце ноября 2023 года. Фотограф рассказывал правозащитникам проекта "Первый отдел", что ему вменили передачу американскому журналисту книги историка Дмитрия Юркова "Советские "Секретные бункеры": городская специальная фортификация 1930-1960-х годов". Книга в тот момент свободно продавалась в России, отмечает "Медуза".

Скворцов также сообщал, что купил фотографии рассекреченных архивных документов в качестве дополнительных материалов к книге и тоже отправил их американскому журналисту.

Прокуратура просила приговорить Григория к 18 годам лишения свободы. Скворцов вину не признал.

Телеграм-канал "Пермь 36,6 Против войны" писал, что 29 ноября 2024 года Скворцов должен был прилететь домой из Санкт-Петербурга, но пропал. Через несколько дней знакомые и родственники выяснили, что его задержали по обвинению в госизмене. Позже стало известно, что Скворцова задержали за то, что он передал американскому журналисту книгу "Советские "Секретные бункеры": городская специальная фортификация 1930-1960-х годов". Она есть в открытом доступе и не представляет никакой опасности для "государственной безопасности". "Меня тут винят что я "мог осознавать" секретность объектов, описанных в книге. Я видал у кого-то такую, так что вы с ней поаккуратнее, предупредите там народ, особо не стоит возить такое за кордон – а то тут места много", – рассказывал Скворцов вскоре после задержания.