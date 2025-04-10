WSJ: Россия и США вновь обменялись заключенными – освобождены Карелина и Петров

Американское издание Wall Street Journal со ссылкой на директора ЦРУ Джона Рэтклиффа пишет, что 10 апреля в Абу-Даби (ОАЭ) Россия и США провели обмен заключенными.

В Америку возвращается гражданка США и РФ Ксения Карелина, приговоренная к 12 годам колонии по делу о "госизмене" за донат украинской армии.

33-летняя Карелина, постоянно проживающая в Лос-Анджелесе, была арестована, когда прилетела в Екатеринбург, чтобы навестить 90-летнюю бабушку, родителей и младшую сестру. Согласно данным ФСБ РФ, Ксения неоднократно участвовала в манифестациях в поддержку Украины, а также собирала и переводила средства украинским военным. Эти действия были квалифицированы как государственная измена.

В РФ вернется Артур Петров, арестованный по делу о нарушении экспортных ограничений. Он был арестован на Кипре. Его обвиняли в незаконном вывозе в Россию лицензионной американской микроэлектроники двойного назначения. Петров предположительно участвовал в сети закупок, которая после вторжения России в Украину незаконно закупила большие объемы микроэлектроники американского производства для российской компании. По данным федеральной прокуратуры США, Петров и его сообщники вывезли в Россию микроэлектронику на 225 тысяч долларов. Минюст США утверждал, что компоненты, вывезенные Петровым из США под ложным предлогом, использовались в российских беспилотниках, управляемых ракетах, средствах связи и радиоэлектронной борьбы.