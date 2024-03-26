МЧС РФ объявило о завершении поисковой операции в подмосковном "Крокусе"

Глава ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил о завершении поисковой операции на месте теракта в "Крокус сити холле".

"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами", – доложил он губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

ТАСС сообщил, что спасатели начинают покидать место ЧП.

Согласно последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека. Задержано 11 человек, из которых четверо граждан Таджикистана признали свою вину.