МЧС РФ объявило о завершении поисковой операции в подмосковном "Крокусе"
время публикации: 26 марта 2024 г., 20:35 | последнее обновление: 26 марта 2024 г., 20:41
Глава ГУ МЧС по Московской области Сергей Полетыкин сообщил о завершении поисковой операции на месте теракта в "Крокус сити холле".
"Все мероприятия по спасению и поиску пострадавших завершены. Сразу могу заявить, что пострадавших больше нет под завалами", – доложил он губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.
ТАСС сообщил, что спасатели начинают покидать место ЧП.
Согласно последним данным, в результате теракта погибли 139 человек, ранения и травмы различной степени тяжести получили 182 человека. Задержано 11 человек, из которых четверо граждан Таджикистана признали свою вину.
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