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Мир

В России на основании полученных под пытками показаний вынесен приговор пленным из "Азова"

Россия
Украина
Война в Украине
время публикации: 26 марта 2025 г., 17:37 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 17:41
В России на основании полученных под пытками показаний вынесен приговор пленным из "Азова"
AP Photo/Kirill Zarubin

Расположенный в Ростове-на-Дону суд Южного военного округа России вынес приговор по делу украинских военнопленных, служивших в полку "Азов". В России это подразделение объявлено "радикальным неонацистским вооруженным формированием".

По данному делу в качестве подсудимых проходили 24 человека, один из которых умер в плену. 11 человек, которые были возвращены Украине в рамках соглашений по обмену пленными, в том числе все фигурировавшие в деле женщины, были осуждены заочно.

13 фигурантов приговорены к срокам тюремного заключения от 23 до 13 лет. Как сообщает "Медиазона", они признаны виновными в захвате власти и организации деятельности террористической организации либо участии в ней, а некоторые – в прохождении обучения для террористической деятельности.

Обвиняемые рассказывали о систематических зверских пытках и унижениях: в СИЗО Донецка украинцев избивали до переломов, допрашивали с мешками на головах, заставляли с утра до вечера стоя петь гимн России и скандировать "Ахмат – сила", в пищу умышленно добавляли помои или бытовую химию, женщины были лишены средств гигиены, а труп умершего пленного несколько суток оставался лежать в переполненной камере. Избиения продолжились и в Ростове.

Украинские военнослужащие просили исключить из дела показания, данные под пытками, однако суд отказался это сделать. Они намерены обжаловать приговор.

Мир
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