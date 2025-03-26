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Мир

Лесные пожары в Южной Корее: десятки погибших, разбился вертолет

Пожары
Корея
время публикации: 26 марта 2025 г., 07:13 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 07:21
Лесные пожары в Южной Корее: десятки погибших, разбился вертолет
AP

В уезде Ыйсон в Южной Корее бушуют лесные пожары. По официальным данным, по состоянию на утро 26 марта, сообщалось о не менее 18 погибших и одном пропавшем без вести.

Кроме того, сообщается о крушении вертолета, привлеченного к тушению пожаров. Пилот погиб.

Для тушения пожаров задействованы 128 вертолетов, более 1100 военных, примерно 3100 пожарных, около 4600 госслужащих.

Более 20 тысяч местных жителей эвакуировано, передает агентство Yonhap.

Исполняющий обязанности президента Республики Корея премьер-министр Хан Док Су назвал нынешние лесные пожары "худшими в истории страны".

По предварительной оценке, причиной лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем.

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