В Вашингтоне Рон Дермер встретился со Стивом Виткоффом

Министр стратегического планирования Рон Дермер, возглавивший израильскую команду переговорщиков, вечером 25 марта встретился в Вашингтоне со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом. По информации "Кан", переговоры были посвящены усилиям по освобождению похищенных израильтян, удерживаемых в секторе Газы.

Корреспондент телеканала "Кан-11" передал, что Вашингтон оказывает давление на Египет и Катар, выступающих посредниками на переговорах с ХАМАСом, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.

Ранее израильские СМИ передавали, что израильская делегация во главе с Роном Дермером посетит США для "стратегических переговоров" на тему ядерной программы Ирана.