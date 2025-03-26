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Мир

В Вашингтоне Рон Дермер встретился со Стивом Виткоффом

США
Заложники
время публикации: 26 марта 2025 г., 01:38 | последнее обновление: 26 марта 2025 г., 01:38
Стив Виткофф
AP Photo/Mark Schiefelbein

Министр стратегического планирования Рон Дермер, возглавивший израильскую команду переговорщиков, вечером 25 марта встретился в Вашингтоне со специальным посланником президента США на Ближнем Востоке Стивом Виткоффом. По информации "Кан", переговоры были посвящены усилиям по освобождению похищенных израильтян, удерживаемых в секторе Газы.

Корреспондент телеканала "Кан-11" передал, что Вашингтон оказывает давление на Египет и Катар, выступающих посредниками на переговорах с ХАМАСом, чтобы сдвинуть переговоры с мертвой точки.

Ранее израильские СМИ передавали, что израильская делегация во главе с Роном Дермером посетит США для "стратегических переговоров" на тему ядерной программы Ирана.

Мир
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