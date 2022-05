Опубликованы имена всех погибших в результате стрельбы в техасской школе

За два дня до начала летних каникул в начальной школе американского города Ювалде (к западу от Сан-Антонио, штат Техас) 18-летний Сальвадор Рамос открыл стрельбу по детям и взрослым, убив 19 учащихся и двоих взрослых.

ИМЕНА ПОГИБШИХ

Учителя:

Ева Мирелес (44) и Ирма Гарсия (46).

Ева, проработавшая в школе 17 лет, и Ирма, преподававшая 23 года, пытались защитить учеников. У Ирмы осталось четверо детей.

Дети (15 девочек и четыре мальчика):

Александрия Ания Рубио (10)

Алития Рамирес (10)

Амери Джо Гарса (10)

Аннабель Гваделупе Родригес (10)

Элианна Крус Торес (10)

Эллиана Гарсия (9)

Жаклин Касарес (10)

Джайла Николь Силгуеро (10)

Джейси Кармело Луеванос (10)

Хосе Флорес (10)

Лайла Салазар (10)

Макенна Ли Эльрод (10)

Майти Родригес (10)

Миранда Матис (11)

Невае Браво (10)

Рохелио Торес (10)

Тесс Мария Мата (10)

Узия Гарсия (8)

Хавьер Лопес (10)

Стрельба в школе

Представитель полиции Пит Арредондо сообщил, что стрелявший действовал в одиночку и был убит. Стрелок был ликвидирован прибывшими на место происшествия полицейскими. Двое из них в ходе перестрелки получили легкие ранения.

По словам губернатора Техаса Грега Эббота, стрелявший проживал в Ювалде. По данным следствия, Сальвадор Рамос дома выстрелил в свою бабушку (она госпитализирована в критическом состоянии), затем приехал на машине к школе, вошел в здание и открыл стрельбу.

По предварительным данным, Рамос стрелял из полуавтоматических винтовок AR-15. Фото этих винтовок появилось на странице Instagram Рамоса за три дня до нападения.

Известно, что Сальвадор жил в бедной семье, в школе подвергался насмешкам, в последнее время почти не учился, работал в ресторане Wendy’s в дневную смену, был нелюдим, но и не проявлял агрессии. Бывший одноклассник Рамоса рассказал CNN, что несколько дней назад Сальвадор прислал ему фотографии винтовок AR-15 и сумки с патронами (в ней было семь магазинов), а на вопрос о том, зачем ему всё это, ответил "вы меня теперь не узнаете".

Пользователь "твиттера" IntelDoge успел сделать скриншот с "инстаграма" стрелка с его селфи до того, как блог был удален.

Shooters Instagram was just nuked, I nabbed this screenshot though of his one and only post. It was this, another selfie, and a picture of a gun magazine. pic.twitter.com/VZ3JGYwn1G