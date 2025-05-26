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Мир

Глава МИД ФРГ после смертоносного российского удара по Украине: "Путина ждут за столом переговоров"

Война в Украине
Владимир Путин
Украина
Германия
время публикации: 26 мая 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 12:27
Глава МИД ФРГ после смертоносного российского удара по Украине: "Путина ждут за столом переговоров"
AP Photo/Virginia Mayo

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал союзников Украины дать решительный ответ на российский воздушный удар, жертвами которого стали 12 человек, десятки получили ранения.

"Это неприемлемо. Мы должны действовать решительно. Путин попирает права человека. Это оскорбление – в том числе президента США Дональда Трампа, который приложил значительные усилия, чтобы усадить Путина за стол переговоров", – сказал германский политик.

"Последние события в Украине свидетельствуют: Путин не хочет мира. Он хочет продолжать войну, и мы не должны ему это позволить. Поэтому нужны еще более жесткие санкции, которые будут иметь серьезные последствия для российской экономики. Это будет болезненно", – заявил он.

При этом Вадефуль подчеркнул: "Мы протягиваем руку. Украина готова к диалогу. Путина ждут за столом переговоров".

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