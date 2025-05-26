Западные союзники сняли ограничения по дальности поставляемых Украине вооружений

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что США, Франция и Великобритания сняли ограничение дальности с поставляемых Украине вооружений, разрешив наносить удары по военным объектам в глубине российской территории.

"До недавнего момента Украина делать этого не могла. Теперь это изменилось, и наша задача – обеспечить ее такими вооружениями", – сказал он. Как отмечается, речь может идти о крылатых ракетах Taurus, о возможности поставок которых канцлер заявлял еще в минувшем месяце.

Сегодня же министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль призвал союзников Украины дать решительный ответ на российский воздушный удар, жертвами которого стали 12 человек, десятки получили ранения.

"Это неприемлемо. Мы должны действовать решительно. Путин попирает права человека. Это оскорбление – в том числе президента США Дональда Трампа, который приложил значительные усилия, чтобы усадить Путина за стол переговоров", – сказал германский политик.

Отметим, что Россия обуславливает свое согласие на прекращение огня введением моратория на поставки Украине западного оружия.

Коснулся канцлер Германии и ситуации в секторе Газы. "Нанесение такого урона гражданскому населению, что особенно часто происходит в последние дни, уже нельзя оправдать борьбой против террористов ХАМАСа", – заявил он.