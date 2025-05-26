Полиция: наезд на людей в центре Ливерпуля совершил "53-летний белый британец"

Полиция подтвердила сообщения, появившиеся ранее в различных британских СМИ о том, что за рулем автомобиля находился 53-летний гражданин Великобритании.

"Мы просим население не строить догадки относительно инцидента на Уотер-стрит в центре Ливерпуля. Мы можем подтвердить, что задержанный – 53-летний белый британец из Ливерпуля. Проводится тщательное расследование с целью установления обстоятельств, приведших к столкновению с людьми", – говорится в официальном сообщении полиции.

Нет точных данных о числе пострадавших в результате инцидента.

Один из свидетелей происшествия в центре Ливерпуля сообщил редакции издания Telegraph, что в результате наезда автомобиля пострадали 17 человек. О их состоянии нет информации, также неизвестно, есть ли погибшие.

Чрезвычайные службы и полиция Мерсисайд сообщают, что в данный момент они заняты оказанием помощи пострадавшим.

Хотя многие британские СМИ пишут о подозрениях на теракт, в официальном сообщении полиции говорится о расследовании "дорожно-транспортного происшествия". По информации Guardian, к расследованию подключилось антитеррористическое подразделение. При этом в публикации отмечается, что участие этого подразделения на ранней стадии расследования является мерой предосторожности, поскольку следствие пытается выяснить мотивы водителя.

Около 18:00 в центре Ливерпуля, где местные жители праздновали победу футбольного клуба в Английской премьер-лиге, в толпу врезался автомобиль. Водитель не пытался скрыться с места происшествия.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал "ужасающими" кадры с места происшествия.

По информации сайта "Спорт1", на Уотер-стрит во время празднований находились несколько граждан Израиля.

Британский журналист Томми Робинсон в своем Х-блоге опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором черный минивэн Ford Galaxy врезается в толпу людей и затем едет зигзагами.