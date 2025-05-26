Выборы в Венесуэле: социалисты побеждают, оппозиция бойкотирует

Как и предполагалось, Единая социалистическая партия, возглавляемая президентом Николасом Мадуро, одержала победу на прошедших в Венесуэле парламентских и региональных выборах. Оппозиция выборы бойкотировала.

Представители партии возглавят 23 из 24 провинций, а в местных органах власти их представительство составит 82%. Данных о выборах в парламент еще не поступили, но они не будут принципиально отличаться от показателей на других уровнях власти.

Социалисты сохраняют также контроль над Верховным судом и Генеральной прокуратурой, руководство этих юридических органов назначается парламентом. Мадуро контролирует все три ветви власти: законодательную, исполнительную и судебную.

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо призвала граждан не идти на избирательные участки, чтобы не давать легитимацию выборам, которые она назвала "фарсом". В преддверии голосования было арестовано около 70 оппозиционных активистов.