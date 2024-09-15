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Мир

Власти Венесуэлы сообщили о предотвращении переворота, арестован американский спецназовец

время публикации: 15 сентября 2024 г., 14:17 | последнее обновление: 15 сентября 2024 г., 14:23
Власти Венесуэлы сообщили о предотвращении переворота, арестован американский спецназовец
AP Photo/Ariana Cubillos

Власти Венесуэлы сообщили о задержании шестерых иностранных граждан по подозрению в подготовке покушения на президента Николаса Мадуро. Среди задержанных – "морской котик", боец спецназа ВМФ США. Как утверждается, заговор организован был администрацией США.

Задержаны три американца, два гражданина Испании и один – Чехии. Согласно следствию, они готовили масштабные акции насилия, поскольку у участников заговора изъято 400 единиц автоматического оружия.

В заговоре, якобы, были замешаны американские и испанские спецслужбы, а также венесуэльская оппозиция. Министр внутренних дел Диосдадо Кабельо заявил, что при попытке переворота планировалось задействовать наемников из Франции и государств Восточной Европы.

Государственный департамент опроверг заявления о подготовке переворота в Венесуэле, но подтвердил арест бойца спецподразделения ВМФ.

Мир
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