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Мир

Глава МВД Венесуэлы объявил об аресте "израильского диверсанта"

время публикации: 07 января 2025 г., 00:23 | последнее обновление: 07 января 2025 г., 00:28
Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо (слева)
AP Photo/Cristian Hernandez

Министр внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо объявил, что среди 125 иностранных диверсантов, которые были арестованы в последнее время, есть гражданин Израиля. Задержанные иностранцы обвиняются в подрывной деятельности и подготовке терактов.

Власти Венесуэлы считают, что деятельность "иностранных наемников" по дестабилизации обстановки в стране финансировалась наркокартелями.

Кроме израильтянина в Каракасе задержаны граждане США, Перу, Испании, Италии, Уругвая, Украины, Швейцарии, Чехии, Ливана, Албании, Нидерландов, Германии, Аргентины, Йемена и Гайаны.

Из министерства иностранных дел в Иерусалиме сообщили, что информация об аресте гражданина Израиля в Венесуэле проверяется.

Венесуэла разорвала дипломатические отношения с Израилем в 2009 году.

Мир
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