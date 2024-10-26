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Мир

Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 583 несовершеннолетних

время публикации: 26 октября 2024 г., 15:24 | последнее обновление: 26 октября 2024 г., 15:53
Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 583 ребенка AP Photo/Emilio Morenatti
AP Photo/Emilio Morenatti

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на 26 октября 2024 года, 976-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 583 ребенка, 1655 несовершеннолетний получил ранения.

В ночь на 26 октября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого погибли три человека, среди них – ребенок.

Мир
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