Генпрокуратура Украины: жертвами агрессии РФ стали 583 несовершеннолетних

Офис генпрокурора Украины сообщил, что (по состоянию на 26 октября 2024 года, 976-й день войны) жертвами военной агрессии РФ на территории Украины стали, по меньшей мере, 583 ребенка, 1655 несовершеннолетний получил ранения.

В ночь на 26 октября российская армия нанесла ракетный удар по Днепру, в результате которого погибли три человека, среди них – ребенок.