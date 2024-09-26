В Японии оправдан заключенный, проведший 46 лет в камере смертников

В Японии поставлена точка в продолжавшемся более полувека судебном разбирательстве, которое может стать веским аргументом в полемике по вопросу о смертной казни. Суд признал невиновным 88-летнего Ивао Хакамаду, приговоренного к высшей мере наказания в 1968 году.

Хакамада, работник завода по производству мисо, был признан виновным в убийстве своего начальника, его жены и двух детей подросткового возраста, а также в поджоге их дома. На протяжении десятилетий он заявлял о своей невиновности, утверждая, что улики были сфабрикованы, а признание в преступлении из него было выбито следователями.

Ключевой уликой стала окровавленная одежда, найденная в емкости с мисо. Однако в 80-е годы начали применять генетическую экспертизу, и адвокаты смогли установить, что на одежде нет ДНК Хакамады. Тем не менее, решение о пересмотре дела было принято только в 2014 году.

Осужденный, у которого прогрессировали психические проблемы, после 46 лет в камере смертников был освобожден из тюрьмы и переведен под опеку своей старшей сестры. По состоянию здоровья он не смог присутствовать на заседании суда, завершившемся его полным оправданием.