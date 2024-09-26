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Мир

Мусульманская группа Emgage Action выразила поддержку Камале Харрис

время публикации: 26 сентября 2024 г., 14:23 | последнее обновление: 26 сентября 2024 г., 14:25
Мусульманская группа Emgage Action выразила поддержку Камале Харрис
AP Photo/Paul Sancya

Мусульманской общественное движение Emgage Action сообщила о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на пост президента США. В заявлении отмечается: несмотря на позицию Харрис по Газе, кандидатура Дональда Трампа представляется группе более опасной.

Как сообщает агентство Reuters, чашу весов склонило декларируемое Трампом намерение вновь ограничить въезд в США граждан мусульманских стран. Решение было отменено президентом Джо Байденом в 2021 году.

На выборах 2020 года движение поддержало Байдена, впоследствии заявив, что это принесло нынешнему президенту около миллиона голосов. Значительная часть мусульманских избирателей сосредоточена в Мичигане – одном из ключевых штатов, и поддержка мусульман здесь может оказаться решающей.

Около недели назад Харрис заказала интернет-рекламу, в которой выражается солидарность со страданиями жителей сектора Газы. Как сообщали NBC News, речь идет о таргетированной рекламе, предназначенной для жителей населенных пунктов с большой мусульманской общиной, расположенных в штате Мичиган.

Рекламная кампания с лозунгом "Мы не можем хранить молчание, когда жители Газы страдают", стартовала 17 сентября. Она проводится в Snapchat и Google. Утверждается, что это первое с вступления Харрис в президентскую гонку рекламное объявление, в котором говорится о ее позиции касательно происходящего в секторе.

Мир
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