Путин и Медведев напомнили Западу о наличии у России ядерного оружия

В среду, 25 сентября, президент РФ Владимир Путин на совещании Совбеза по ядерному сдерживанию рассказал об обновлении ядерной доктрины России. ТАСС отмечает, что президент не подписал документ, и доктрина пока не вступила в силу.

По данным ТАСС, в проекте, поданном Путину, расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. Дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняется ядерное сдерживание. Агрессию со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на РФ.

Основанием для применения ядерного оружия станет массированный старт в сторону РФ стратегических и тактических самолетов, крылатых ракет, беспилотников, гиперзвуковых и других летательных аппаратов и пересечение ими российской границы.

Ядерный удар может повлечь также агрессия против Беларуси.

Поводом для ядерного ответа может стать критическая угроза суверенитету России даже обычным оружием.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале написал, что все случаи, когда Россия теоретически может применить ядерное оружие, должны оцениваться в совокупности, а финальное решение насчет удара будет принимать президент.