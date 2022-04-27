"Двойная жизнь Алексея": в США проходит процесс над агентом "Хизбаллы"

В США начался судебный процесс над 45-летним программистом из штата Нью-Джерси Алексеем Саабом. Выходец из Ливана обвиняется в принадлежности к "Хизбалле" и выполнению заданий этой террористической группировки.

Прокурор Саймон Эдельсберг заявил, что подсудимый вел двойную жизнь, причем настолько успешно, что стал американским гражданином. При этом в Америку он приехал, пройдя курс террористической подготовки в одном из учебных лагерей "Хизбаллы".

Ему было поручено собирать информацию о возможных целях для атак в случае американо-иранской войны. В список вошли Конгресс США, Белый дом, Центр Рокфеллера, нью-йоркские аэропорты, Бруклинский мост, туннель Холланд.

Сааб заявил, что невиновен. В случае обвинительного приговора ему может грозить до 100 лет лишения свободы по обвинению в принадлежности и оказанию материальной помощи иностранной террористической группировке, вступлении в заговор, прохождении подготовки террориста и незаконном получении гражданства.