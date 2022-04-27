Иерусалим:
19 - 25°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
25 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 11:06

Минобороны РФ объявило об уничтожении в Запорожской области складов с оружием, поставленным странами Запада

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Минобороны РФ объявило об уничтожении в Запорожской области складов с оружием, поставленным странами Запада

Министерство обороны РФ утром 27 апреля представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 63-й день, называют "военной спецоперацией".

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Славянска. В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. Поражены: 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БЛА "Байрактар-ТБ2" в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман. Кроме того, над населенным пунктом Ильичевка сбита украинская тактическая ракета "Точка-У"", – заявляет минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единицы специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.


По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям российского минобороны, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Самолетов сбито больше, чем было у ВВС Украины до войны (впрочем, Пентагон заявляет, что на сегодняшний день у Украины самолетов больше, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран). Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 27 апреля 2022
Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 63-й день войны
// NEWSru.co.il // В мире // 27 апреля 2022
В Луганской области сбит российский беспилотник-камикадзе "Куб"
// NEWSru.co.il // В мире // 27 апреля 2022
Армия РФ вновь нанесла удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:26 Уточненные данные о последствиях пожара в НИИ ВКС РФ в Твери: 19 погибших
11:41 В Приднестровье открыта стрельба у крупнейшего склада боеприпасов
11:06 Минобороны РФ объявило об уничтожении в Запорожской области складов с оружием, поставленным странами Запада
10:42 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 63-й день войны
09:51 В Луганской области сбит российский беспилотник-камикадзе "Куб"
08:53 Армия РФ вновь нанесла удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области
08:21 Губернатор Воронежской области сообщил, что ПВО уничтожили малогабаритный разведывательный БПЛА
07:25 "Хлопки" в Курской области: сработала система ПВО
05:43 В Белгородской области, около границы с Украиной, горит склад боеприпасов
20:10 Минобороны РФ отреагировало на заявление Джеймса Хиппи о "законных целях на территории России"
Загрузка...