Минобороны РФ объявило об уничтожении в Запорожской области складов с оружием, поставленным странами Запада

Министерство обороны РФ утром 27 апреля представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 63-й день, называют "военной спецоперацией".

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск. Оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России за ночь поражены 59 военных объектов Украины. Среди них: 50 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, четыре склада с вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Червоное, Долгенькое, Пашково и Веселое, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М1" в районе Славянска. В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей. Ракетными войсками и артиллерией в течение ночи выполнены 573 огневые задачи. Поражены: 432 района сосредоточения живой силы и военной техники противника, 67 артиллерийских позиций, две батареи реактивных систем залпового огня, а также семь складов боеприпасов. Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты 18 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Александровка, Балаклея, Брянка, Запорожское, Изюм, Капитоловка, Перемога, Петровка, Попасное, Пролетарское, Трудолюбовка, в том числе два БЛА "Байрактар-ТБ2" в районе населенных пунктов Калесниковка и Красный Лиман. Кроме того, над населенным пунктом Ильичевка сбита украинская тактическая ракета "Точка-У"", – заявляет минобороны РФ.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2413 единицы специальной военной автомобильной техники", – сказано в тексте официального заявления минобороны РФ.

По оценкам многих военных экспертов, количество "уничтоженной" украинской военной техники, указываемое в отчетах минобороны РФ, по ряду параметров превышает реальный военный потенциал Украины на начало войны. В частности, судя по заявлениям российского минобороны, беспилотных самолетов "Байрактар ТБ-2" уничтожено больше, чем Турция поставила Украине. Самолетов сбито больше, чем было у ВВС Украины до войны (впрочем, Пентагон заявляет, что на сегодняшний день у Украины самолетов больше, чем было до войны, благодаря поставкам из ряда стран). Это вызывает недоверие к отчетам российского оборонного ведомства, особенно на фоне продолжающегося сопротивления армии Украины.

Новых сведений о потерях российских военных минобороны РФ давно не публикует.