В Приднестровье открыта стрельба у крупнейшего склада боеприпасов

В Приднестровье сообщается о стрельбе рядом со складом боеприпасов у села Колбасна. Обстоятельства инцидента выясняются, согласно первоначальной информации, жертв нет.

Склад в Колбасне – одно из крупнейших хранилищ оружия в Европе. Он был основным складом дислоцировавшейся в Приднестровье 14-й общевойсковой армии. После ее преобразования в оперативную группу российских войск боеприпасы вывезены не были.

Напомним, что 25 апреля было обстреляно из ручных противотанковых гранатометов здание министерства государственной безопасности самопровозглашенной Приднестровской республики. 26 апреля были взорваны мощные антенны, обеспечивавшие трансляцию российского радио.

Контролирующие Приднестровье сепаратисты заявляют о терактах. В Украине полагают, что речь идет о провокациях, призванных дать повод к захвату территории Россией.