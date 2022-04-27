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NEWSru.co.il :: В мире27 апреля 2022 г., 12:26

Уточненные данные о последствиях пожара в НИИ ВКС РФ в Твери: 19 погибших

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Уточненные данные о последствиях пожара в НИИ ВКС РФ в Твери: 19 погибших

Власти Тверской области сообщили об увеличении до 19 числа погибших в результате пожара в здании Центрального исследовательского института воздушно-космической обороны РФ в Твери.

Огонь вспыхнул 21 апреля в одном из помещений на втором этаже административного корпуса НИИ, считающегося одним из ведущих российских центров разработки военно-космических и авиационных технологий.

К тушению пожара были привлечены более 240 пожарных, 69 единиц техники, а также вертолет Ми-8. Помощь пострадавшим оказывали 14 бригад скорой помощи. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Утром 22 апреля было объявлено о полной ликвидации возгорания. В здании частично обрушились межэтажные перекрытия на площади 800 квадратных метров.


Сведений о том, какой ущерб нанесен аппаратуре и документации, не поступало. Эта информация засекречена.

Причины пожара пока не установлены.

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Пожар в НИИ ВКС в Твери, есть погибшие

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