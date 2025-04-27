Жертвами теракта в Ванкувере стали девять человек, в их числе ребенок

По уточненным данным, в результате наезда автомобиля на толпу в городском районе Саут-Ванкувер на филиппинском фестивале в честь Дня Лапу-Лапу, погибли не менее девяти человек, в их числе ребенок. Шесть человек были доставлены в больнице, позже один из них скончался.

Полиция заявила, что данный инцидент расследуется как теракт.

Ранее сообщалось, что в Ванкувере автомобиль врезался в толпу людей, отмечавших день Лапу-Лапу – праздник, установленный в честь годовщины победы филиппинцев над испанцами в 1521 году.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел 26 апреля в восемь вечера по местному времени в районе пересечения 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль. Водитель задержан.

Мэр города Кен Сим выразил потрясение происшедшим. "Все наши помыслы с пострадавшими и членами филиппинской общины", – написал он в социальных сетях.

Лапу-Лапу, мусульманский вождь острова Мактан, считается национальным героем Филиппин. Он возглавил первое выступление против испанских колонизаторов – экспедиции Фернана Магеллана. Именно он и убил высадившегося на острове исследователя