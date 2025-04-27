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Мир

В Ванкувере на филиппинском празднике автомобиль врезался в толпу, есть жертвы

Канада
время публикации: 27 апреля 2025 г., 09:26 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 09:33
В Ванкувере на филиппинском празднике автомобиль врезался в толпу, есть жертвы
AP Photo/Marcio Jose Sanchez

Несколько человек погибли и еще несколько были ранены в Ванкувере после того, как автомобиль врезался в толпу людей, отмечавших день Лапу-Лапу – праздник, установленный в честь годовщины победы филиппинцев над испанцами в 1521 году.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в восемь вечера по местному времени в районе пересечения 41-й авеню и Фрейзер-стрит, где проходил фестиваль. Водитель задержан. Его мотивы на данный момент неизвестны, начато расследование.

Мэр города Кен Сим выразил потрясение происшедшим. "Все наши помыслы с пострадавшими и членами филиппинской общины", – написал он в социальных сетях.

Лапу-Лапу, мусульманский вождь острова Мактан, считается национальным героем Филиппин. Он возглавил первое выступление против испанских колонизаторов – экспедиции Фернана Магеллана. Именно он и убил высадившегося на острове исследователя

Мир
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