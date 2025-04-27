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Мир

Письмо выжившего пассажира "Титаника" продано за рекордные £300 тысяч

Рекорды мира
Аукционы
время публикации: 27 апреля 2025 г., 06:45 | последнее обновление: 27 апреля 2025 г., 06:47
Письмо выжившего пассажира "Титаника" продано за рекордные £300 тысяч
AP Photo/Peter Morrison

Письмо выжившего пассажира "Титаника" полковника Арчибальда Грейса продали на аукционе Aldridge and Son за рекордные 300 тысяч фунтов стерлингов, пишет газета Guardian.

В письме, датированным 10 апреля 1912 года, полковник, путешествовавший первым классом, пишет о первых впечатлениях о лайнере. "Это прекрасный корабль, но я подожду окончания своего путешествия, прежде чем вынесу о нем суждение", – говорится в письме.

Итоговая цена лота на аукционе в пять раз превысила начальную и стала рекордной для всех когда-либо проданных писем с "Титаника", отмечается в публикации.

Мир
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