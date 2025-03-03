Уточненные данные по наезду на людей в Мангейме: двое погибших, десятки пострадавших
время публикации: 03 марта 2025 г., 16:08 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 16:08
Опубликованы уточненные данные по наезду автомобиля на толпу людей в городе Мангейм (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе Германии.
Как сообщает Bild, погибли не менее двух человек, 25 пострадали, 15 из них в тяжелом состоянии.
Водитель врезался в толпу на торговой улице Планкен возле водонапорной башни, в пешеходной зоне у торгового центра Galeria Kaufhof. Он задержан.
Власти Германии пока не заявляют о теракте. Расследование продолжается.
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер отменила поездку на карнавал в Кёльне из-за трагических событий в Мангейме.
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