Министры государств ЕС 29 августа обсудят введение санкций против Смотрича и Бен-Гвира

Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеф Боррель 29 августа намерен вынести на рассмотрение министров иностранных дел государств ЕС вопрос о введении санкций против министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Предложение было разослано главам МИД европейских стран несколько дней назад. Встреча министров будет носить неформальный характер, и как ожидается, решение, требующее согласия всех государств Евросоюза, не будет принято в тот же день.

Около двух недель назад Боррель призвал ЕС ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича, обвинив их в подстрекательстве к военным преступлениям. Он призвал правительство Израиля дистанцироваться от заявлений членов кабинета и содействовать немедленному прекращению огня в секторе Газы.

Бен-Гвир призвал к прекращению поставок в сектор гуманитарной помощи, пока не будут возращены заложники, а также к восстановлению израильского контроля над Газой. Смотрич заявлял: "Никто не даст нам уморить голодом два миллиона жителей Газы, хотя это могло бы быть морально оправданным для освобождения заложников".