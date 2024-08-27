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Министры государств ЕС 29 августа обсудят введение санкций против Смотрича и Бен-Гвира

время публикации: 27 августа 2024 г., 12:38 | последнее обновление: 27 августа 2024 г., 12:38
Министры государств ЕС 29 августа обсудят введение санкций против Смотрича и Бен-Гвира
Olivier Fitoussi/Flash90

Верховный комиссар Евросоюза по вопросам внешней политики Жозеф Боррель 29 августа намерен вынести на рассмотрение министров иностранных дел государств ЕС вопрос о введении санкций против министра финансов Бецалеля Смотрича и министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира.

Предложение было разослано главам МИД европейских стран несколько дней назад. Встреча министров будет носить неформальный характер, и как ожидается, решение, требующее согласия всех государств Евросоюза, не будет принято в тот же день.

Около двух недель назад Боррель призвал ЕС ввести санкции против Бен-Гвира и Смотрича, обвинив их в подстрекательстве к военным преступлениям. Он призвал правительство Израиля дистанцироваться от заявлений членов кабинета и содействовать немедленному прекращению огня в секторе Газы.

Бен-Гвир призвал к прекращению поставок в сектор гуманитарной помощи, пока не будут возращены заложники, а также к восстановлению израильского контроля над Газой. Смотрич заявлял: "Никто не даст нам уморить голодом два миллиона жителей Газы, хотя это могло бы быть морально оправданным для освобождения заложников".

Мир
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