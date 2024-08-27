После теракта в Золингене Шольц обещал ускорить депортацию тех, кому отказали в убежище

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что намерен ускорить депортацию лиц, которым было отказано в убежище, и ужесточить законы о применении холодного оружия. С этим заявлением он выступил на месте теракта в Золингене. Жертвами теракта стали три человека.

"Нам придется ужесточить правовые нормы в отношении оружия. Это касается, в частности, ножей. Многие другие вещи необходимо будет урегулировать... Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы обеспечить репатриацию и депортацию тех, кто не может или кому не разрешено оставаться в Германии", – приводит слова главы правительства "Немецкая волна".

В совершении теракта подозревается 26-летний выходец из Сирии, сдавшийся властям через несколько дней после нападения. Жертвами террориста стали двое мужчин, одному из которых 57, а второму 56 лет, и 56-летняя женщина. Восемь человек получили ранения, состояние четырех из них критическое.

Дело возбуждено по статьям об убийстве и покушении на убийство. Задержанный также подозревается в принадлежности к террористической группировке. Ответственность за теракт взяла на себя группировка "Исламское государство". В заявлении подчеркивается, что это – ответ на страдания мусульман "в Палестине и других местах".