Зеленский рассказал об испытаниях баллистической ракеты и боевом применении F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об успешных испытаниях первой украинской баллистической ракеты. Это заявление было сделано 27 августа на пресс-конференции, в которой участвовали и иностранные журналисты. Глава государства отказался предоставлять подробности.

Пресс-конференция началась с минуты молчания в память о погибших. Зеленский выразил соболезнования их близким и пожелал скорейшего выздоровления раненным, среди которых есть и журналисты агентства Reuters.

"Во время отражения массированной атаки Силы обороны применили западные истребители F-16. Но он отметил, что их количества до сих пор недостаточно, как недостаточно и украинских пилотов, которые прошли обучение на F-16", – цитирует президента канал "Украина 24".

Зеленский заявил, что Курская операция – один из этапов процесса, который должен привести к окончанию войны. Он подчеркнул, что не готов обсуждать на переговорах вопрос об обмене украинских территорий.

Он также сообщил, что с начала войны Украину покинули 7,5 миллиона человек. "Нам нужно вернуть взрослое население в Украину, нам нужно вернуть наших детей, студентов и тому подобное. Без принуждения, а сделать все условия, чтобы они хотели это сделать", – сказал он.