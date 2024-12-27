Генсекретарь ООН озабочен израильскими ударами по объектам хуситов в Йемене

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша передал от его имени заявление, что израильские удары по целям в Йемене, включая аэропорт Саны, порты Красного моря и электростанции, внушают тревогу.

В этом сообщении не упоминаются обстрелы израильской территории баллистическими ракетами из Йемена и не упоминается о хуситах, которые несут ответственность за эти обстрелы.

По сообщениям хуситов, в результате серии израильских авиаударов погибли шесть человек.