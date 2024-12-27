x
27 декабря 2024
|
последняя новость: 01:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 декабря 2024
|
27 декабря 2024
|
последняя новость: 01:53
27 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генсекретарь ООН озабочен израильскими ударами по объектам хуситов в Йемене

Хуситы
ООН
время публикации: 27 декабря 2024 г., 01:53 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 02:14
Генсекретарь ООН озабочен израильскими ударами по объектам хуситов в Йемене
AP Photo/Pamela Smith

Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша передал от его имени заявление, что израильские удары по целям в Йемене, включая аэропорт Саны, порты Красного моря и электростанции, внушают тревогу.

В этом сообщении не упоминаются обстрелы израильской территории баллистическими ракетами из Йемена и не упоминается о хуситах, которые несут ответственность за эти обстрелы.

По сообщениям хуситов, в результате серии израильских авиаударов погибли шесть человек.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 декабря 2024

447-й день войны: ЦАХАЛ атаковал цели хуситов в Йемене, удары по Газе, операции в Иудее и Самарии. Хронология
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 26 декабря 2024

"Аль-Арабия": ВВС Израиля уничтожили три военных самолета хуситов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 декабря 2024

Нетаниягу об ударах по хуситам: "Идет война сегодняшнего поколения Маккавеев"