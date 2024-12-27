Генсекретарь ООН озабочен израильскими ударами по объектам хуситов в Йемене
время публикации: 27 декабря 2024 г., 01:53 | последнее обновление: 27 декабря 2024 г., 02:14
Пресс-секретарь генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша передал от его имени заявление, что израильские удары по целям в Йемене, включая аэропорт Саны, порты Красного моря и электростанции, внушают тревогу.
В этом сообщении не упоминаются обстрелы израильской территории баллистическими ракетами из Йемена и не упоминается о хуситах, которые несут ответственность за эти обстрелы.
По сообщениям хуситов, в результате серии израильских авиаударов погибли шесть человек.
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