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NEWSru.co.il :: В мире27 февраля 2022 г., 07:16

Резолюция с осуждением России будет вынесена на голосование Генассамблеи ООН

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Резолюция с осуждением России будет вынесена на голосование Генассамблеи ООН

В воскресенье, 27 февраля, Совет безопасности ООН проголосует за созыв специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН, на которой предполагается принять резолюцию с осуждением нападения России на Украину. Заседание Совбеза по просьбе Украины созвали США и Албания, отмечает BBC News.

Накануне, во время голосования в Совбезе, Россия наложила вето на резолюцию о ее агрессии в отношении Украины, и теперь авторы резолюции хотят вынести ее на Генеральную ассамблею.

В Совбезе за резолюцию проголосовали 11 стран из 15, а для созыва сессии Генассамблеи ООН достаточно девяти голосов.


Агентство France Presse со ссылкой на неназванных дипломатов пишет: Украина и ее союзники ожидают, что на сессии Генассамблеи за осуждение России и признание, что она нарушила Устав ООН, проголосуют больше 100 из 193 стран мира.

Права вето постоянные члены СБ ООН на сессиях ГА не имеют. Но резолюции Генеральной ассамблеи, в отличие от резолюций Совбеза, никого ни к чему не обязывают.

Экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения ситуации на территории Украины состоялось 25 февраля. При голосовании воздержались три государства: Китай, Индия и Объединенные Арабские Эмираты. Остальные 11 членов СБ ООН проголосовали за резолюцию. Всего резолюцию (в качестве коспонсоров) поддержала 81 страна.

Источники в израильском МИД сообщили вчера, что Израиль, несмотря на просьбу администрации Байдена, решил не поддерживать страны, проголосовавшие за резолюцию Совета безопасности ООН, осуждающую действия России в Украине. Об этом сообщало издание The Times of Israel со ссылкой на свои источники.

Израиль не входит в состав Совбеза ООН, но при этом представитель Израиля имеет право высказывать свое мнение.

На Генассамблее ООН Израиль должен голосовать.


Ранее глава МИД Израиля Яир Лапид выступил с осуждением действий России против Украины. Однако премьер-министр Израиля Нафтали Беннет воздержался от прямого осуждения агрессивных действий руководства РФ. Не исключено, что это связано с тем, кто он получил предложение от президента Украины Владимира Зеленского выступить в качестве посредника на переговорах с Москвой.

Накануне в Тель-Авиве и Хайфе прошли многотысячные марши в поддержку Украины.

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