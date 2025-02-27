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Мир

The Marker: израильская компания заблокировала Сербию из-за слежки за журналистами

шпионаж
Сербия
время публикации: 27 февраля 2025 г., 12:53 | последнее обновление: 27 февраля 2025 г., 13:14
The Marker: израильская компания заблокировала Сербию из-за слежки за журналистами
AP Photo/Shaban Athuman

Израильская компания Cellebrite, специализирующаяся в сфере цифровой информации, отключила Сербию от своей системы после того, как выяснилось, что полиция и спецслужбы использовали ее программное обеспечение для слежки за журналистами и оппозиционными активистами. Об этом сообщает издание The Marker.

В декабре 2024 года организация Amnesty International опубликовала отчет, в котором утверждается, что власти Сербии использовали израильские шпионские программы для незаконной слежки за журналистами и гражданскими активистами.

Согласно документу, для взлома мобильных устройств использовалось программное обеспечение, разработанное израильской компанией Cellebrite. Затем на телефоны загружалась программа NoviSpy, обеспечивающая доступ к информации.

Известны случаи, когда журналистов или активистов задерживали под надуманными предлогами – такими, как управление автомобилем в нетрезвом виде. В полицейском участке у них изымали выключенный телефон на время беседы, а затем возвращали. У них не просили предоставить пароль.

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AI: власти Сербии используют израильские программы для слежки за журналистами и активистами