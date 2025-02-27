Туристу из Новой Зеландии пожизненно запретили посещать фонтан Треви в Риме

Турист из Новой Зеландии смог вырваться из рук полицейского и прыгнуть в фонтан Треви в Риме. Мужчине выписали штраф на 500 евро и пожизненно запретили посещать достопримечательность.

Каждый год итальянская полиция сталкивается с недобропорядочными туристами, которые пытаются искупаться в фонтане Треви в центре Рима. Этот год не стал исключением, однако "купальный сезон" начался задолго до летней жары. 23 февраля трое туристов из Новой Зеландии были задержаны полицией, когда пытались залезть в фонтан. Представитель римской полиции рассказал CNN, что, когда туристов выводили, один из них вырвался от стражей порядка и прыгнул в фонтан. По данным полиции, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Туриста оштрафовали на 500 евро и пожизненно запретили посещать одну из главных достопримечательностей в Риме.