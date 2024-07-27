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Мир

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области

время публикации: 27 июля 2024 г., 17:13 | последнее обновление: 27 июля 2024 г., 17:13
Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области
Соцсети

Истребитель Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж успел катапультироваться, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

"В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-34. Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков нет", – говорится в заявлении.

Уточняется, что истребитель упал в безлюдной местности. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет.

Мир
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