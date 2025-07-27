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Мир

Лесные пожары в Греции, огонь подступает к Афинам

Пожары
Греция
время публикации: 27 июля 2025 г., 10:11 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 10:17
Лесные пожары в Греции, огонь подступает к Афинам
AP Photo/Yorgos Karahalis

В Греции пожарные пытаются установить контроль над пятью крупными лесными пожарами, один из которых подошел на 30 километров к Афинам. Несколько населенных пунктов в окрестностях столицы были эвакуированы.

Распространению огня содействуют жаркая погода и порывистый ветер. Температура воздуха достигает 44 градусов Цельсия. Борьбу с возгоранием в районе Афин ведут 200 пожарных при поддержке вертолетов и самолетов пожарной авиации.

"Несколько пожарных пострадали, возник риск для человеческих жизней, сожжены дома, выгорели значительные площади лесов", – сообщил министр по делам климата и чрезвычайных ситуаций Джаннис Кефалоджаннис.

Мир
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