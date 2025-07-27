Лесные пожары в Греции, огонь подступает к Афинам

В Греции пожарные пытаются установить контроль над пятью крупными лесными пожарами, один из которых подошел на 30 километров к Афинам. Несколько населенных пунктов в окрестностях столицы были эвакуированы.

Распространению огня содействуют жаркая погода и порывистый ветер. Температура воздуха достигает 44 градусов Цельсия. Борьбу с возгоранием в районе Афин ведут 200 пожарных при поддержке вертолетов и самолетов пожарной авиации.

"Несколько пожарных пострадали, возник риск для человеческих жизней, сожжены дома, выгорели значительные площади лесов", – сообщил министр по делам климата и чрезвычайных ситуаций Джаннис Кефалоджаннис.