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Мир

Трамп: "Я не знаю, что будет с Газой. Израиль должен принять решение"

Газа
Израиль
Дональд Трамп
ХАМАС
время публикации: 27 июля 2025 г., 20:02 | последнее обновление: 27 июля 2025 г., 20:02
Трамп: "Я не знаю, что будет с Газой. Израиль должен принять решение"
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен будет принять решение о дальнейших действиях в секторе Газы. Об этом он сказал в воскресенье, 27 июля, после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на своем гольф-курорте в Тернберри, в Шотландии.

Трамп добавил, что не знает, что произойдет дальше, после того, как Израиль выйдет из переговоров о прекращении огня и освобождении заложников.

"Они (ХАМАС) не хотят их возвращать, и поэтому Израилю придется принять решение", – заявил Дональд Трамп журналистам, добавив, что ХАМАС "неожиданно ужесточил" свою позицию на переговорах.

Трамп также подчеркнул, что Газа является международной, а не только американской проблемой. "Там люди не едят так, как надо, но без США они бы уже умерли с голода", – заявил Трамп.

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