Трамп: "Я не знаю, что будет с Газой. Израиль должен принять решение"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен будет принять решение о дальнейших действиях в секторе Газы. Об этом он сказал в воскресенье, 27 июля, после встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен на своем гольф-курорте в Тернберри, в Шотландии.

Трамп добавил, что не знает, что произойдет дальше, после того, как Израиль выйдет из переговоров о прекращении огня и освобождении заложников.

"Они (ХАМАС) не хотят их возвращать, и поэтому Израилю придется принять решение", – заявил Дональд Трамп журналистам, добавив, что ХАМАС "неожиданно ужесточил" свою позицию на переговорах.

Трамп также подчеркнул, что Газа является международной, а не только американской проблемой. "Там люди не едят так, как надо, но без США они бы уже умерли с голода", – заявил Трамп.