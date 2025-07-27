После того, как еврейских детей сняли с рейса в Париж, глава МИД Франции требует объяснений

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро потребовал от генерального директора авиакомпании Vueling Каролины Мантиноли разъяснений в связи с инцидентом, в ходе которого с рейса из Валенсии в Париж были сняты 52 французских еврея, в большинстве своем – детей.

"Мы глубоко обеспокоены снятием с рейса вашей компании группы еврейской молодежи из Франции. Мы требуем дополнительную информацию, чтобы выяснить, не идет ли речь о дискриминации на религиозной почве", – цитирует министра пресс-служба ведомства. Послание было передано и послу Испании.

Согласно этому заявлению, глава авиакомпании сообщила собеседнику, что ведется обстоятельное внутреннее расследования, с выводами которого будут ознакомлены французские и испанские власти.

На минувшей неделе многие СМИ, в том числе британская газета Jewish Chronicle написали об инциденте, происшедшем на борту самолета бюджетной компании Vueling, который должен был лететь из Валенсии в Париж.

На борту находились 50 еврейских детей из Франции, возвращавшихся из летнего лагеря "Кинерет". Их сопровождала директриса лагеря. Как утверждает авиакомпания, они были сняты с рейса за "неподобающее поведение". Родственники детей заявляют, что те всего лишь пели песни на иврите.

Директриса была задержана полицией – после того, как полицейские грубо повалили ее на землю. Видео ареста широко разошлось в социальных сетях.