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Мир

Растет число жертв конфликта на границе Камбоджи и Таиланда, десятки убитых

Погибшие
Азия
Таиланд
время публикации: 26 июля 2025 г., 06:01 | последнее обновление: 26 июля 2025 г., 06:07
Растет число жертв конфликта на границе Камбоджи и Таиланда, десятки убитых
AP Photo/Sakchai Lalit

Власти Камбоджи заявляют, что в результате ударов со стороны Таиланда в приграничных районах погибли восемь мирных граждан и пять военнослужащих, десятки людей получили ранения.

В свою очередь, власти Таиланда заявили, что в результате обстрелов из Камбоджи были убиты 13 мирных жителей и шесть военнослужащих.

Напомним: нынешний раунд противостояния начался после того, как в конце мая в приграничной стычке был убит таиландский военнослужащий. В ответ Таиланд закрыл границу, после чего Камбоджа сообщила о прекращении закупок энергоносителей у соседа. Позже конфликт перерос в вооруженное противостояние на границе.

Мир
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