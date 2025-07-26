Растет число жертв конфликта на границе Камбоджи и Таиланда, десятки убитых

Власти Камбоджи заявляют, что в результате ударов со стороны Таиланда в приграничных районах погибли восемь мирных граждан и пять военнослужащих, десятки людей получили ранения.

В свою очередь, власти Таиланда заявили, что в результате обстрелов из Камбоджи были убиты 13 мирных жителей и шесть военнослужащих.

Напомним: нынешний раунд противостояния начался после того, как в конце мая в приграничной стычке был убит таиландский военнослужащий. В ответ Таиланд закрыл границу, после чего Камбоджа сообщила о прекращении закупок энергоносителей у соседа. Позже конфликт перерос в вооруженное противостояние на границе.