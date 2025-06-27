x
27 июня 2025
|
последняя новость: 22:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
27 июня 2025
|
27 июня 2025
|
последняя новость: 22:28
27 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Авиакатастрофа на севере Франции; трое погибших

Франция
Авиакатастрофа
время публикации: 27 июня 2025 г., 21:32 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 22:03
Авиакатастрофа на севере Франции; трое погибших (иллюстрация, архивное фото)
AP Photo/The York News-Times, Steve Moseley

Возле города Шартр на севере Франции произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека. Все они погибли.

Самолет принадлежал аэроклубу местного аэродрома, за штурвалом находился 77-летний генерал ВС Франции в отставке. На борту находились его друзья, мужчина и женщина в возрасте около 60 лет, сообщает Le Matin.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 февраля 2025

В Нижегородской области РФ разбился самолет, погибли два человека
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 июля 2024

В Татарстане разбился самолет: погибли двое взрослых и ребенок