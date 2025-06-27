Авиакатастрофа на севере Франции; трое погибших

Возле города Шартр на севере Франции произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились три человека. Все они погибли.

Самолет принадлежал аэроклубу местного аэродрома, за штурвалом находился 77-летний генерал ВС Франции в отставке. На борту находились его друзья, мужчина и женщина в возрасте около 60 лет, сообщает Le Matin.