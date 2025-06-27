Трамп: "Путин предложил помочь мне с Ираном, я сказал ему помочь с Россией"
время публикации: 27 июня 2025 г., 20:04 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 20:20
Президент США Дональд Трамп заявил на пресс-конференции в Белом доме: "Путин позвонил мне и сказал: "Я хочу помочь с Ираном".
По словам Трампа, он ответил президенту России так: "Сделай мне одолжение — я разберусь с Ираном. Помоги мне с Россией". Трамп добавил: "Мы должны закрыть этот вопрос, и я думаю, там что-то произойдет".
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