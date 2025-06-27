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Мир

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов"

Россия
время публикации: 27 июня 2025 г., 17:32 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 17:34
Минюст РФ обновил реестр "иноагентов"
Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Министерство юстиции РФ обновило реестр "иностранных агентов". "Медуза".

В список включены шесть человек: блогер Евгений Егорченко; антивоенный активист, психолог Иван Звягин; юрист "Мемориала" Тамила Иманова; рэпер Наум Блик (настоящее имя – Дмитрий Иордатий); юрист "Движения сознательных отказников" Артем Клыга; комик, бывший участник команды КВН "Обычные люди" Евгений Трикоз.

По версии минюста, они распространяли недостоверную информацию о решениях и политике властей Российской Федерации, взаимодействовали с иностранными организациями, распространяли материалы "иноагентов", а также выступали против "специальной военной операции" России в Украине.

Мир
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