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Мир

В Лос-Анджелесе ограблен дом Брэда Питта

Криминал
время публикации: 27 июня 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 27 июня 2025 г., 17:12
Брэд Питт
AP Photo/Carlo Allegri

В Лос-Анджелесе ограбили дом, который может принадлежать голливудскому актеру Брэду Питту. По данным полиции, грабителей было трое. Поздно вечером они перелезли через забор и проникли в дом через окно, сообщает ВВС.

Подозреваемые скрылись с крадеными вещами, их поиски ведутся.

Официально полиция не подтверждает, что это дом Питта, но адрес ограбленного особняка совпадает с адресом дома, который актер приобрел в 2003 году.

Что именно похищено и на какую сумму, пока неизвестно.

В начале этой недели Брэд Питт находился в Лондоне на премьере своего нового фильма "Формула-1".

Мир
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