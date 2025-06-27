В Лос-Анджелесе ограблен дом Брэда Питта

В Лос-Анджелесе ограбили дом, который может принадлежать голливудскому актеру Брэду Питту. По данным полиции, грабителей было трое. Поздно вечером они перелезли через забор и проникли в дом через окно, сообщает ВВС.

Подозреваемые скрылись с крадеными вещами, их поиски ведутся.

Официально полиция не подтверждает, что это дом Питта, но адрес ограбленного особняка совпадает с адресом дома, который актер приобрел в 2003 году.

Что именно похищено и на какую сумму, пока неизвестно.

В начале этой недели Брэд Питт находился в Лондоне на премьере своего нового фильма "Формула-1".