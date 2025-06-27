Неделя в кино: Абраам, Адра, Балаль в академиках "Оскара", а Питт на автотрассе

Киноакадемия "Оскар" на этой неделе объявила о приеме в свои ряды 534 новых членов. По правилам Академии, в почетный ареопаг включают кинематографистов, которые получали премию "Оскар" в этом или в предыдущие годы, или даже были только номинированы, а также те, кого рекомендовали другие академики. Таким образом членами Академии стали победители премии "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" – авторы израильско-палестинского фильма "Нет другой земли" израильтянин Юваль Абраам и палестинцы Базель Адра и Хамдан Балаль. Пополнили список академиков и бельгийский режиссер палестинского происхождения Мишель Хлейфи ("Свадьба в Галилее", "Сказ о трех драгоценных камнях"), и палестинец Элиа Сулейман ("Гавана, я люблю тебя", "Должно быть, это рай"), и иранец Саид Рустаи ("Братья Лейлы", "Зависимые"). Академиками стали и монтажер израильского фильма "Сосуществование, твою мать!" Рабаб Хадж Яхья, и иранский оператор Али Гази, соавтор фильмов Асгара Фархади, Вахида Амирхани и Саида Малекана. Автор "Бруталиста" Брэйди Корбет, латвийский аниматор, постановщик "Потока" Гилтс Зилбалодис и постановщица "Субстанции" Корали Фаржа также в списке новых академиков. Список актеров, которые будут теперь голосовать за лучшие фильмы, представленные на "Оскар", пополнился звездами "Аноры" Майки Мэдисон и Юрой Борисовым, звездой фильма "Настоящая боль" Кираном Калкиным, исполнительницей главной роли в мюзикле "Злая: Сказка о ведьме Запада" Арианой Гранде, а также Дэйвом Батистой, Джейсоном Момоа, Одри Плазой, Себастьяном Стэном, Джереми Стронгом, Маргарет Куолли, Джиллиан Андерсон, Эндрю Скоттом и другими.

Между тем, Израиль возвращается к относительно привычному ритму жизни (надолго ли?). Открылись кинотеатры, организаторы фестивалей подстраиваются под новую реальность. Так Иерусалимский международный кинофестиваль объявил, что смотр пройдет, как и планировалось, с 17 по 26 июля. Программа фестиваля пока не объявлена, но уже известно, что почетными гостями фестиваля станут Галь Гадот и продюсер фильмов Квентина Тарантино Лоуренс Бендер. Оба получат награду фестиваля за вклад в киноискусство. Кстати, Бендер сейчас работает над израильским сериалом "Красная тревога", рассказывающем о событиях 7 октября 2023 года. Сценарий сериала разработан по свидетельствам выживших и родных погибших израильтян. Проект должен выйти на израильском канале "Кешет 12".

Возобновились просмотры фильмов израильской Академии кино и телевидения "Офир", которые были приостановлены из-за войны. А вот Международный фестиваль студенческого кино, который должен был проходить в Тель-Авиве в эти дни, отложили.

В кинотеатрах все по графику. Измученных сидением дома и звуками сирен детей можно сводить на киноверсию культового мультфильма "Как приручить дракона" и полнометражную ленту "Лило и Стич". Тех, кто чуть постарше, ждут новые приключения в стиле китайских боевых искусств: "Каратэ-пацан: Легенды" – шестая часть культовой франшизы. И снова на экранах бессмертный (до 120-ти ему) Джеки Чан. Ну и для взрослых, истосковавшихся по мирному экшну, – долгожданная премьера с Брэдом Питом в главной роли. "Формула 1" Джозефа Косински мало чем отличается от фильмов подобного жанра. Когда-то успешный автогонщик Санни Хейс (Питт) становится наставником молодого и пока не очень умелого новичка Джошуа Пирса. "Формула 1" – стопроцентное guilty pleasure. Здесь нет сложных экзистенциальных вопросов, глобальных драм и прочих мучающих нас неприятностей. Тандем профессионала и новичка предсказуемо ссорится и мирится, машины ездят быстро, съемки выглядят вполне убедительно. Два часа голливудского аттракциона. То, чего сегодня нам всем очень не хватает.